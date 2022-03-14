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Путин по телефону обсудил с премьером Израиля ситуацию на Украине

Президент Путин по телефону обсудил с премьером Израиля Беннетом ракетный удар по Донецку
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса», — сообщили в пресс-службе.

В Кремле отметили, что Путин обратил внимание Беннета на ракетный удар по центру Донецка с применением кассетного боеприпаса, который привел к жертвам среди мирных жителей.

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28 февраля

В свою очередь премьер Израиля проинформировал президента России о недавних контактах по ситуации на Украине с руководителями ряда стран. В ответ Путин поделился оценками переговоров между представителями Москвы и Киева, которые проходили в эти дни в формате видеосвязи.

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта и продлился почти три часа. В понедельник, 14 марта, прошел четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.

24 февраля Путин объявил о специальной операции в Донбассе. По его словам, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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