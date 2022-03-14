В МИД России осудили ракетный удар ВСУ по Донецку

В МИД России назвали преступлением против человечности ракетный удар ВСУ по Донецку

В Министерстве иностранных дел России осудили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку и назвали его преступлением против человечности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД России от лица народа и руководства нашей страны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и правительству Донецкой народной республики, желает скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили уверенность, что такое преступление не останется безнаказанным.

Ранее в Минобороны России сообщили, что удар тактической ракетой «Точка-У» был произведен 14 марта около 11:30 по московскому времени. По данным ведомства, она была запущена с территории, «подконтрольной киевскому националистическому режиму», и попала в жилой квартал. В результате погибли 20 человек.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в использованной украинскими военными для удара по Донецку ракете «Точка-У» был запрещенный к применению во многих странах мира кассетный заряд.