Онищенко оценил решение об отмене масочного режима в Москве

Геннадий Онищенко назвал правильной отмену обязательного ношения масок в Москве

Отмена обязательного ношения масок в общественных местах Москвы — правильное решение. Так оценил ослабление коронавирусных ограничений президент Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщает KP.RU.

Онищенко считает, что отмена масок связана с высоким уровнем популяционного иммунитета в городе — он составляет более 70 процентов. При этом академик рекомендует реже находиться в многолюдных местах.

«Если есть возможность пройтись пешком, а не ехать в общественном транспорте, сделайте это. Если есть возможность пораньше выйти, чтобы не пользоваться метрополитеном, тоже этим воспользуйтесь», — сказал бывший главный санитарный врач.

По его словам, прогноз об окончании пандемии коронавируса в России к маю оправдывается.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в городе масочный режим с 15 марта. По его словам, такое решение принято в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Градоначальник уверен, что подобное смягчение ограничений по COVID-19 поддержит бизнес в условиях санкций.

Вслед за столицей о снятии подобных коронавирусных ограничений объявили власти Калужской, Тамбовской и Кемеровской областей. Во вторник, 15 марта, обязательное ношение масок и социальное дистанцирование отменили в Подмосковье.