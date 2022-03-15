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В Кунгуре открылась выставка к 100-летию пионерии

В Кунгуре открылась выставка к 100-летию пионерии

Фото: Globallookpress.com

В Краеведческом музее Кунгурского музея-заповедника состоится презентация выставки «Будь Готов! 100 лет пионерии», посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации. Об этом сообщает издание «Искра».

Мероприятие состоится 17 марта. На него приглашены бывшие старшие пионерские вожатые, члены городского пионерского штаба «Факел», ветераны пионерского движения.

Выставка будет открыта до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке открылась выставка «Все-все-все. Герои и миры советских мультфильмов» к 110-летнему юбилею отечественной анимации, она пройдет в Музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Выставка охватывает «золотой век» российской мультипликации — советский период, когда «Союзмультфильм» был крупнейшей анимационной студией в Европе.

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Сергей Истомин
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