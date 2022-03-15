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Путин заявил об отсутствии настроя на «поиск взаимоприемлемых развязок» у Киева

Президент России Путин заявил, что Киев не демонстрирует серьезный настрой в переговорах

Фото: пресс-служба президента РФ / РИА Новости

Киев не показывает настрой на «поиск взаимоприемлемых развязок» по урегулированию украинского кризиса, считает президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление политик сделал во время разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Цитата опубликована на сайте Кремля.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договоренностей с учетом известных российских требований», — говорится в тексте.

В ходе разговора собеседники также обсудили гуманитарные аспекты ситуации, включая меры по эвакуации мирных жителей.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Виктория Кондратьева
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