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Путин созвонился с главой Евросовета

Президент России Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем вопросы спецоперации на Украине

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и обсудил с ним вопросы, связанные с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, собеседники уделили внимание гуманитарным аспектам ситуации, включая меры по эвакуации мирных жителей.

«Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных», — указано в сообщении. Речь идет о ракетном ударе по жилому кварталу в центре Донецка, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Кроме того, Путин изложил оценки переговоров между Москвой и Киевом — особо отмечено, что украинская сторона не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок.

Ранее власти Донецка сообщили, что над городом была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины. Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд. Число погибших в результате случившегося возросло до 21, уточнили в местном Минздраве.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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