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В Донецке возросло число погибших от обстрела «Точкой-У»

Минздрав ДНР сообщил о 21 погибшем и 37 пострадавших после ракетного удара ВСУ по Донецку

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Донецке возросло число погибших и пострадавших после ракетного удара «Точкой-У». Об этом в Telegram сообщает министерство здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР).

«По состоянию на 11:30 (совпадает с московским временем — прим. «Ленты.ру» ) 15 марта 2022 года количество пострадавших во время взрыва в центре Донецка 14 марта 2022 года составляет 37 человек», — говорится в сообщении. Из них 23 человека госпитализированы, 14 проходят амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве.

Число погибших в результате обстрела возросло до 21, сообщают в Минздраве.

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14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над городом была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд.

Позже власти ДНР заявили, что все фамилии виновных в обстреле Донецка из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» уже известны.

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Алевтина Запольская
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