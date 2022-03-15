В ДНР установили имена виновных в ракетном обстреле Донецка

Глава ДНР Пушилин заявил об установлении фамилий виновных в ударе «Точкой-У» по Донецку

Все фамилии виновных в обстреле Донецка из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» уже известны. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что фамилии виновных в обстреле города были установлены, исходя из серийного номера упавшей в Донецке ракеты.

«Что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены», — пояснил Пушилин.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над городом была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд, запрещенный многими странами мира в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко заявил, что в результате падения обломков снаряда погибли 20 человек. Всего, по его словам, в больницы Донецка были доставлены 35 пострадавших.