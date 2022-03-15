Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР установили имена виновных в ракетном обстреле Донецка

Глава ДНР Пушилин заявил об установлении фамилий виновных в ударе «Точкой-У» по Донецку

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Все фамилии виновных в обстреле Донецка из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» уже известны. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он заявил, что фамилии виновных в обстреле города были установлены, исходя из серийного номера упавшей в Донецке ракеты.

«Что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены», — пояснил Пушилин.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над городом была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд, запрещенный многими странами мира в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко заявил, что в результате падения обломков снаряда погибли 20 человек. Всего, по его словам, в больницы Донецка были доставлены 35 пострадавших.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На Украине национализируют тысячи российских вагонов
Раскрыто происхождение наскальных рисунков
Лукашенко созвал силовиков на мужской разговор и предупредил о военной агрессии
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Перечислены регионы России с работающими «Макдоналдсами»
В ДНР оценили ситуацию с гуманитарным коридором в Мариуполе
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в сборной просьбой самого футболиста
Россия отложила свои климатические цели ради поддержки компаний
Москвичка обвинила мужа в изнасиловании собаки
Зеленский ввел уголовное наказание за сотрудничество с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.