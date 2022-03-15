Стало известно о будущем украинца Ракицкого после ухода из «Зенита»

Metaratings: украинский футболист Ракицкий может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Украинский защитник Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает Metaratings.

Как стало известно изданию, футболист отказался от нескольких предложений в зимнее трансферное окно, надеясь продлить контракт с петербургским «Зенитом». Позднее Ракицкий расторг контракт с сине-бело-голубыми и начал новые переговоры с турецкими клубами. Отмечается, что в летнее трансферное окно он может перейти в «Истанбул» или «Аланьяспор».

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Главный тренер сине-бело-голбых Сергей Семак подчеркнул, что благодарен 32-летнему игроку обороны за три года работы.

Украинский защитник присоединился к «Зениту» в 2019 году. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал шесть результативных передач.