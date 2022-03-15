Стали известны даты призыва депутатов на военные сборы

Военнообязанные депутаты и их помощники пройдут военные сборы в июне 2022 года

Военнообязанные депутаты Госдумы, их помощники и работники аппаратов пройдут военные сборы с 6 по 10 июня 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что народные избранники и их подчиненные пройдут службу в качестве офицеров запаса.

Как уточнил собеседник агентства, такие сборы проводятся раз в три года, по одному разу для каждого нового созыва Госдумы.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что в прошлый раз такие сборы проходили в июне 2017-го года.

«Решение о проведении сборов в текущем году принималось ещё в январе. Никакого отношения к специальной военной операции это не имеет», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что призывники и резервисты не будут участвовать в проведении спецоперации по демилитаризации Украины. По его словам, в ней должны участвовать только профессиональные солдаты.

В среду, 9 марта, президент поручил найти и наказать лиц, виновных в отправке солдат срочной службы на Украину. Соответствующее распоряжение было направлено в Главную военную прокуратуру.