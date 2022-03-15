Доктор Мясников предупредил об опасности популярной группы препаратов

Врач Мясников заявил, что статины вызывают мышечную слабость и повышают сахар в крови

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил об опасности статинов. По словам доктора, эта популярная группа препаратов вызывает мышечную слабость, а также значительно повышает уровень сахара в крови. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что статины, то есть снижающие уровень холестерина препараты, имеют ряд побочных явлений. «Самое выраженное из них — это мышечная слабость», — отметил медик. Кроме того, такие лекарства повышают уровень сахара в крови, добавил врач.

Доктор отметил, что у многих людей есть склонность к повышению сахара в крови. При этом ученые выяснили, что продолжительный прием статинов может спровоцировать этот процесс, объяснил врач. «Это сначала вызвало шок, потому что это было самое продаваемое в мире лекарство — статины», — высказался медик.

Врач подчеркнул, что любое действенное лекарство имеет побочные эффекты. «Если лекарство работает, оно не может работать и не иметь побочных явлений», — заключил он.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» предупредил россиян об опасности кальция. По его словам, чрезмерное потребление этого микроэлемента может привести к образованию камней в почках. При этом доктор заявил, что отложение камней особенно провоцирует частый прием микроэлемента в виде таблеток.