Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Названа возможная причина сбоя в работе Wildberries

Киберэксперт Лукацкий объяснил сбои Wildberries хакерской атакой, уничтожившей данные

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сбои в работе интернет-магазина Wildberries могут быть связаны с хакерской атакой, предположил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Согласно информации, циркулирующей на рынке, в структуру сервиса Wildberries мог попасть шифровальщик, который уничтожил всю его инфраструктуру, включая и резервные копии всех данных, объяснил киберэксперт.

«Получается, что восстановить данные сейчас непросто. Если у компании нет резервных копий, а выплата выкупа вымогателям невозможна, то восстанавливать данные можно только с бумаги, с бухгалтерской и финансовой отчетности, а это небыстрая процедура. Либо надо платить выкуп вымогателям и, возможно, они пришлют ключ, который позволит расшифровать данные, что, однако, тоже не гарантированно», — рассказал Лукацкий, допустив, что данные пользователей сервиса могут быть утрачены или недоступны в течение очень долгого времени.

Глобальный сбой в работе интернет-магазина произошел 14 марта. Он затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Большинство пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения. Юзеры также отмечали проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой веб-сайта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Россия ввела санкции против Байдена
Оператор американского канала погиб под Киевом
Россиянам пообещали теплый апрель
Кандидат в президенты Франции объяснил желание быть похожим на Путина
Украина разрешила выпускать мирных жителей из зоны спецоперации только на запад
Турция провела переговоры с Украиной
Робота Федора назвали бесполезным на МКС
На Украине задержали попавшего под санкции Зеленского вора в законе
CAS отклонил апелляцию России на решение отстранить клубы от соревнований
Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.