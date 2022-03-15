Названа возможная причина сбоя в работе Wildberries

Киберэксперт Лукацкий объяснил сбои Wildberries хакерской атакой, уничтожившей данные

Сбои в работе интернет-магазина Wildberries могут быть связаны с хакерской атакой, предположил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Согласно информации, циркулирующей на рынке, в структуру сервиса Wildberries мог попасть шифровальщик, который уничтожил всю его инфраструктуру, включая и резервные копии всех данных, объяснил киберэксперт.

«Получается, что восстановить данные сейчас непросто. Если у компании нет резервных копий, а выплата выкупа вымогателям невозможна, то восстанавливать данные можно только с бумаги, с бухгалтерской и финансовой отчетности, а это небыстрая процедура. Либо надо платить выкуп вымогателям и, возможно, они пришлют ключ, который позволит расшифровать данные, что, однако, тоже не гарантированно», — рассказал Лукацкий, допустив, что данные пользователей сервиса могут быть утрачены или недоступны в течение очень долгого времени.

Глобальный сбой в работе интернет-магазина произошел 14 марта. Он затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Большинство пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения. Юзеры также отмечали проблемы с отслеживанием заказа и загрузкой веб-сайта.

