В работе популярного у россиян интернет-магазина произошел глобальный сбой

В работе интернет-магазина Wildberries в России 14 марта произошел сбой

В работе популярного у россиян интернет-магазина Wildberries в понедельник, 14 марта, произошел глобальный сбой. О неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 7 часов утра по московскому времени. По данным на 10:30 часов, число жалоб продолжает расти и на данный момент составляет более восьми тысяч. Большинство оставивших жалобы (49 процентов) сообщили о неполадках в работе приложения. Юзеры также отметили проблемы с отслеживанием заказа (40 процентов) и загрузкой веб-сайта (11 процентов).

Сбой затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. На проблемы также пожаловались пользователи из Белоруссии.

Ранее сбой произошел в работе популярного мессенджера Telegram. В четверг, 3 марта, пользователи сообщали о неполадках с подключением сервера и получением сообщений, а также жаловались на работу приложения.

Wildberries является одним из самых крупных фэшн-ретейлеров России. Международный интернет-магазин продает одежду, обувь, электронику, товары для дома и многое другое. Помимо России, Wildberries обслуживает покупателей США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, а также Германии, Израиля, Молдавии и Турции.