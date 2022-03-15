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В офисе Зеленского не получили ответа от Евросоюза о членстве Украины

Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что не получил ответа от ЕС о членстве Украины

Фото: Reuters

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что в Киеве не получили быстрого ответа со стороны Евросоюза на вопрос о процедуре принятия Украины в ЕС. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«У нас нет десятков тысяч лет, чтобы ждать официальных процедур, но, к сожалению, быстрого ответа от стран ЕС пока нет. Мы призываем всех членов ЕС начать ускоренную процедуру», — заявил представитель украинского президента.

Ранее посол Латвии на Украине Илгвар Клява оценил возможные сроки вступления страны в Европейский Союз. По словам посла, Латвия поддерживает предоставление Украине статуса страны-кандидата в Евросоюз. При этом, по мнению Клявы, сами украинцы понимают, что вступление в ЕС не произойдет «в одно мгновение», а станет более длительным процессом.

28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Она была успешно зарегистрирована, затем началась процедура рассмотрения.

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Марина Совина
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