В Италии работники аэропорта отказались загружать в самолеты оружие для Украины

Работники аэропорта Пизы отказались загружать рейсы с оружием для Украины вместо гумпомощи

Работники аэропорта в городе Пиза, Италия, отказались загружать в самолеты ящики с оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину под видом гуманитарного груза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городское отделение крупного профсоюза USB.

Как сообщили в USB, несколько сотрудников гражданского аэропорта имени Галилео Галилея рассказали, что рейсы, которые отправляются из грузового терминала, должны были быть заполнены провиантом, лекарствами и другими видами гумпомощи для Украины.

«Однако, по словам сотрудников аэропорта, грузчики увидели ящики, полные оружия различных типов, боеприпасов и взрывчатых веществ. Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство [Марио] Драги», — говорится в сообщении профсоюза.

Предполагается, что эти самолеты направятся на базы США и НАТО в Польше, откуда груз передается Украине.

Позднее USB сообщил о проведении митинга перед зданием пизанского аэропорта, назвав «настоящей фальсификацией "гуманитарное" прикрытие» для подпитки боевых действий на Украине. В профсоюзе потребовали прекратить такие рейсы, а других сотрудников призвали отказываться загружать военные материалы в самолеты.

14 марта депутат бундестага ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что поставки оружия Украине лишь затягивают кризис. Парламентарий отметила, что обещание членства Украины в НАТО также не помогло стране. Она объяснила, что накачка Украины оружием и ее интеграция в альянс вызвали резкую реакцию со стороны России.