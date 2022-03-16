Врач оценил вероятность заразиться стелс-омикроном сразу после омикрона

Инфекционист Тимаков заявил, что перенесенный омикрон не дает защиту от стелс-омикрона

Перенесенный омикрон не гарантирует защиту от стелс-омикрона — новое заражение произойти сразу после болезни. Так вероятность в разговоре с «Лентой.ру» оценил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Если человек недавно переболел омикроном, это не означает, что он защищен от стелс-омикрона. Есть практика с большой базой данных, когда человек заболел омикроном в январе и стелс-омикроном в феврале», — сказал он.

Ранее об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. При этом он уточнил, что люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, имеют меньше рисков заразиться стелс-омикроном. Министр добавил, что стелс-омикроном чаще заражаются дети и подростки, поэтому им стоит привиться.

По данным Роспотребнадзора на 16 марта, доля стелс-омикрона в России составляет около 20 процентов. Мурашко допустил, что скоро данный вариант станет преобладающим в мире.

