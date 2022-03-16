Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач оценил вероятность заразиться стелс-омикроном сразу после омикрона

Инфекционист Тимаков заявил, что перенесенный омикрон не дает защиту от стелс-омикрона

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Перенесенный омикрон не гарантирует защиту от стелс-омикрона — новое заражение произойти сразу после болезни. Так вероятность в разговоре с «Лентой.ру» оценил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Если человек недавно переболел омикроном, это не означает, что он защищен от стелс-омикрона. Есть практика с большой базой данных, когда человек заболел омикроном в январе и стелс-омикроном в феврале», — сказал он.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Ранее об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. При этом он уточнил, что люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, имеют меньше рисков заразиться стелс-омикроном. Министр добавил, что стелс-омикроном чаще заражаются дети и подростки, поэтому им стоит привиться.

По данным Роспотребнадзора на 16 марта, доля стелс-омикрона в России составляет около 20 процентов. Мурашко допустил, что скоро данный вариант станет преобладающим в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Россию официально исключили из Совета Европы
Дайан Крюгер рассказала о неуместном поведении продюсера фильма «Троя»
В Риге прошел марш памяти Латышского легиона СС
Ценам на жилье предсказали падение
Кадыров обратился к зарезервировавшему Илону Маску канал в Telegram Дурову
Студентка московского вуза обвинила тренера по йоге в домогательствах
Европейские автозаводы пострадали из-за нехватки деталей с Украины
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
Индия захотела потеснить Россию и Украину на рынке зерна
Россиянин совершил двойное убийство в бассейне и свел счеты с жизнью
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.