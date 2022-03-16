Аксенов назначил награду за поимку призывавшего убивать русских детей журналиста
Российские военнослужащие, которым удастся задержать или взять в плен украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, призывавшего к убийству русских детей, получат 10 миллионов рублей из специального фонда. О такой награде рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Свое предложение он опубликовал в Telegram-канале.
Аксенов лично гарантировал выплату вознаграждения за поимку украинского ведущего.
«Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей», — написал глава Крыма.
По мнению Аксенова, журналист Шарафмал повел себя как «собака».
Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку прозвучавшим в прямом эфире украинского телеканала призывам убивать русских детей.
15 марта украинский ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «24» процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей. Более того, журналист призвал к геноциду русских.