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В России предложили ввести госрегулирование цен на бензин

«Известия»: Госдума направила в кабмин РФ предложение о госрегулировании цен на бензин

Фото: Pixabay

Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил ввести в России государственное регулирование цен на бензин и дизель и направил соответствующий документ в правительство, заявил глава комитета Владимир Гутенев. Об этом сообщают «Известия».

Согласно инициативе, в период действия западных санкций кабмин будет устанавливать предельные оптовые и розничные цены на топливо, поскольку от них зависит себестоимость социально значимых товаров и продуктов. Соответствующие правительственные полномочия позволят избежать спекуляций и искусственно созданного ажиотажа.

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11 февраля

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов пояснил, что у правительства есть механизмы регулирования цен, в частности увеличение доли продаж на бирже и демпфер. Предложенное Госдумой прямое ограничение возможно, но выше себестоимости, поскольку 70 процентов оптовой цены — это налоги. В случае принудительного ценообразования придется снижать и налоговую нагрузку, уточнил эксперт.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша полагает, что в настоящее время предпосылок для подорожания бензина и дизеля нет, поэтому неясно, целесообразно ли вводить меры государственного регулирования. Он уточнил, что подобные решения могут привести разрушению сложившихся механизмов сдерживания цен, оттоку инвесторов и как следствие — к дефициту, поскольку бизнес потеряет прибыли.

11 марта сообщалось, что в России начали снижаться цены на бензин. В основном топливо подешевело на заправках, которые принадлежат независимым сетям, которые приобретают его на бирже через трейдеров или напрямую.

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал заявил, что снижение розничной стоимости бензина станет временным. Позже цена топлива скорректируется ростом.

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Марина Совина
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