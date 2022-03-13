Предприниматель спрогнозировал краткосрочное снижение цен на бензин

Предприниматель Сигал заявил, что бензин на АЗС в России подешевеет на 3-4 рубля за литр

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал заявил, что снижение розничной стоимости бензина в России станет временным. Позже цена топлива скорректируется ростом, сообщает РИА Новости.

Предприниматель объяснил, что цены на бензин в России падают на фоне международных событий. Однако он спрогнозировал, что снижение стоимости станет краткосрочным. Сигал полагает, что бензин на АЗС в России подешевеет только на 3-4 рубля за литр.

«Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3-4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернется откатом роста, поскольку законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки», — объяснил специалист.

Однако если эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов сохранится, то могут произойти более существенные изменения. Сигал посоветовал крупным поставщикам России и Белоруссии пересмотреть направление деятельности и сменить вектор на сотрудничество с «дружественными» странами и отечественными закупщиками.

«Возможно, это в конечном итоге несколько изменит всю систему оценки стоимости бензина, привязанную сейчас к мировой бирже», — заключил он.

Ранее в России начали снижаться цены на бензин. В основном топливо подешевело на заправках, которые принадлежат независимым сетям, которые приобретают его на бирже через трейдеров или напрямую.

