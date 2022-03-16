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Берлинский кинофестиваль отстранил связанные с властями России делегации

Официальным российским делегациям запретят участвовать в Берлинском кинофестивале

Фото: Christian Mang / Reuters

Берлинский кинофестиваль отстранил от участия российские делегации и ведомства, связанные с российскими властями. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Официальным государственным институтам и деятелям, «поддерживающим режим», запретят участвовать в мероприятии, говорится в сообщении. Отмечается, что запрет будет сохраняться до тех пор, пока «не прекратится российская агрессия» в отношении Украины.

При этом организаторы Берлинале выступили против бойкота кинематографистов из России. Это означает, что отдельные представители российского кинематографа все же смогут присоединиться к мероприятию.

«Берлинале превратился в место для межкультурных встреч и платформу для критического обсуждения текущих или исторических мировых событий. Искусство и культура являются ключевыми элементами демократического общества, а кинофестивали — это места, где художники со всего мира, независимо от их стран, могут продемонстрировать свои работы и вступить в диалог», — говорится в заявлении организаторов Берлинского кинофестиваля.

1 марта стало известно, что Каннский фестиваль отказался принимать официальную делегацию России в 2022 году. Организаторы запретят участие любых делегатов, имеющих связи с Кремлем. Они пояснили, что «не допустят даже минимального присутствия каких-либо учреждений, связанных с российским правительством». Позднее с аналогичным заявлением выступило руководство Венецианского кинофестиваля.

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Марина Погосян
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