Названы альтернативы картам Visa и Mastercard

Экономист Клопенко призвал россиян заменить карты Visa и Mastercard на «Мир» и UnionPay

Экономист Егор Клопенко рассказал, какие банковские карты могут использовать россияне за границей, сообщает агентство «Прайм».

Специалист назвал альтернативы картам Visa и Mastercard, которые заблокировали в России. Он призвал россиян заменить их «Мир» и UnionPay. Первой возможно расплачиваться в нескольких странах, а вторая принадлежит международной китайской системе. Их распространение в мире «лишь немногим хуже», отметил экономист.

Копеннко выразил недоумение, почему на фоне восьми лет санкционного давления на Россию большинство кредитных организаций «даже не подумало о том, чтобы запустить у себя карты UnionPay. Однако сейчас подобные предложения присутствуют у многих банков.

«Так что, если вы планируете зарубежную поездку в ближайшее время, тогда нужно обратиться в один из банков, которые работают с этой системой уже сейчас. А если поездка планируется позже —то, скорее всего, к этому времени можно будет оформить данную карту в том банке, в котором вы уже обслуживаетесь», — заключил эксперт.

6 марта две крупнейшие международные платежные системы — Visa и Mastercard — приостановили сетевые операции в России. Сервисы Apple Pay и Google Pay также перестали работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard. При этом сами карты продолжат действовать на территории страны до истечения срока их действия.