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Отели Таиланда пошли на уступки российским туристам

Некоторые отельеры Таиланда соглашаются принимать оплату наличными при заселении

Фото: Shutterstock

Некоторые отели Таиланда стали предлагать российским туристам бронировать размещение с оплатой наличными по прибытии, так как из-за санкций заплатить за проживание банковскими картами, выпущенными в России, стало невозможно. Об уступках гостиничного бизнеса пишет портал TourDom.ru.

Специалисты отмечают, что новый порядок бронирования отелей для туристов связан со сложностями и рисками. Так, путешественникам приходится отправлять запросы сразу нескольким объектам размещения и ждать, пока кто-нибудь не согласится на оплату наличными при заселении. При этом отмечается, что, как правило, по прямым каналам связи гостиницы назначают более высокую цену за номер, чем в онлайн-агрегаторах.

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«Это объяснимо, ведь отельер берет на себя повышенный риск — в случае отмены брони он не имеет возможности получить компенсацию, списав часть стоимости с банковской карты заказчика», — пояснили в TourDom.ru.

Кроме того, противоречивая ситуация связана с пакетом услуг для въезда в страну по программе Test & Go — в него входит одна ночь проживания в отеле, трансфер из аэропорта и обязательные ПЦР-тест и экспресс-анализ на коронавирус. Некоторые отельеры готовы принимать наличные, однако по действующим правилам для получения разрешения на въезд в онлайн-системе Thailand Pass бронирование должно быть предоплачено.

Ранее в марте власти Вьетнама решили вернуть безвизовый въезд в страну для туристов из 13 стран, в том числе из России. Теперь отечественные путешественники смогут находиться в популярной азиатской стране без визы в течение 15 дней с даты въезда на период с 15 марта 2022 года до 14 марта 2025 года.

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Дарья Рыбак
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