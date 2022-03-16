Раскрыт способ правильного принятия душа

Правильная температура воды и отказ от губок оказались факторами безопасного принятия душа

Эксперты в области здорового образа жизни рассказали, какой способ принятия душа является наиболее безопасным для здоровья, и раскрыли связанные с ним лайфхаки, способствующие улучшению внешнего вида. Соответствующий материал опубликовало издание South China Morning Pos (SCMP).

По словам специалистов, важно учитывать несколько факторов, например, температуру воды и уровень pH (показатель кислотности) применяемых косметических средств. Горячая вода и несбалансированный pH могут нанести вред естественному защитному барьеру кожи и привести к раздражению и сухости поверхности тела и волос, отмечают стилист Кристина Карлссон и дерматолог Одри Кунин.

Кроме того, необходимо тщательно проветривать ванную комнату, не позволяя влаге надолго скапливаться в помещении. Также, по словам создательницы блога This Organic Girl Лизы Феннесси, правильным решением будет отказ от использования губок и мочалок, которые являются благоприятной средой для размножения бактерий и зарождения плесени. Вместо данных средств дерматологи рекомендуют использовать массажные щетки для душа с мягкой щетиной, которую можно продезинфицировать перекисью водорода со спиртом.

Помимо этого, специалисты советуют наносить увлажняющие средства сразу после купания. В противном случае испарение влаги с кожного покрова может привести к нарушению водного баланса. Неотъемлемым пунктом приготовления к водным процедурам также является расчесывание волос. Таким образом можно избежать их чрезмерного выпадения и предотвратить последующее спутывание и повреждение, поскольку влажные локоны наиболее уязвимы. В завершение эксперты отметили важность удаления отмерших клеток кожи с поверхности тела. «Перед душем используйте скраб, содержащий химические отшелушивающие ингредиенты. Это поможет сделать кожу гладкой, мягкой и сияющей», — заверила Кунин.

Ранее в марте владелец компании Forbici London, британский парикмахер Тайсон Грант раскрыл секреты правильного мытья головы. Он заявил, что для восстановления сухих и поврежденных волос важно выбрать правильные шампунь, кондиционер и маску. В девяти из десяти случаев использование подходящего продукта может заметно улучшить состояние прядей, отметил парикмахер. Кроме того, он посоветовал покупать шампуни, не содержащие сульфаты — соли серной кислоты, применяемые для пенообразования.