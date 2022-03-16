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Мать Маска поддержала в шутку сменившего имя сына

Мать Илона Маска опубликовала пост с поддержкой сына, сменившего имя в Twitter на Илону

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Мать основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска Мэй Маск (Maye Mask) поддержала сына, который в шутку сменил имя в Twitter на Илону. Пост об этом она опубликовала в Twitter.

Мэй Маск опубликовала у себя на странице отредактированную фотографию Илона Маска, на которой он изображен в женском обличии. На снимке у Маска длинные волосы, накрашенные губы и женские черты лица. «Ты такая красивая, Илона», — подписала изображение мать предпринимателя.

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Маск сменил имя в Twitter на Илону 16 марта. Таким образом он ответил на пост главы Чечни Рамзана Кадырова. «Тебе надо подкачаться, чтобы из нежной Илоны стать брутальным Илоном», — обратился к американскому предпринимателю Кадыров.

Глава Чечни опубликовал свой призыв после того, как 14 марта Маск в своем Twitter вызвал президента России Владимира Путина на бой. Глава SpaceX также обратился к официальному аккаунту Кремля на русском языке и спросил, согласны ли представители власти на бой. Пресс-служба Кремля на его публикацию не ответила.

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Асель Минбаева
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