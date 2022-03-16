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Флаг России спустили перед Советом Европы

Перед зданием Совета Европы в Страсбурге спустили российский флаг

Флаг Российской Федерации спустили перед зданием Совета Европы (СЕ) во французском Страсбурге. Об этом пишет «Газета.Ru».

Это произошло после объявления Москвой о выходе из состава европейского совещательного органа. Издание также выложило видео со снятием российского флага.

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7 марта

Ранее комитет министров СЕ принял решение об официальном исключении России из организации. РФ перестает быть членом СЕ с 16 марта.

10 марта МИД России заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Спустя два года страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.

Николай Чигасов
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