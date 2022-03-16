Флаг России спустили перед Советом Европы

Перед зданием Совета Европы в Страсбурге спустили российский флаг

Флаг Российской Федерации спустили перед зданием Совета Европы (СЕ) во французском Страсбурге. Об этом пишет «Газета.Ru».

Это произошло после объявления Москвой о выходе из состава европейского совещательного органа. Издание также выложило видео со снятием российского флага.

Ранее комитет министров СЕ принял решение об официальном исключении России из организации. РФ перестает быть членом СЕ с 16 марта.

10 марта МИД России заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Спустя два года страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.