Европейская страна потерпела неудачу в спасении планеты

Германия в 2021 году произвела на 4,5% больше вредных выбросов, чем в 2020 году

Германия в 2021 году произвела около 762 миллионов тонн углекислого газа, что на 4,5 процента больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Большая часть вредных выбросов пришлась на энергетический сектор. Германия уже второй год подряд терпит неудачу в достижении своих планов по спасению планеты. В 2021 году крупнейшая экономика Европы столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста спроса на энергоресурсы после пандемии и поставок из России, которые оказались меньше ожидаемых. Нехватка энергии вынудила Европу искать альтернативы и переходить в том числе на экологически грязный уголь, что привело к увеличению выбросов.

Коалиция канцлера Олафа Шольца, в которую входит партия «Зеленые», пообещала ускорить темпы перехода на энергию из возобновляемых источников энергии и достичь результатов к 2035 году. На климатические планы страны может негативно повлиять и запланированное закрытие трех ядерных реакторов, которое приведет к сжиганию большего объема ископаемого топлива, пока не будет установлено достаточно ветряных и солнечных мощностей.

Цель Германии — сократить выбросы до 438 миллионов тонн за восемь лет. Для этого стране необходимо утроить мощности энергии ветра и солнца, чтобы к 2030 году получать 80 процентов электроэнергии из возобновляемых источников. Другой проблемой для достижения этой цели является транспорт, так как выбросы в этом секторе превышают установленные законом нормы.

Ранее в марте уже сообщалось, что страны Европы начинают больше полагаться на вредную для окружающей среды угольную генерацию. Цены на уголь растут так же, как и на большую часть другого сырья, но вернуться к нему все равно оказывается дешевле, чем использовать газ.