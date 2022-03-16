Google и TikTok пригрозили новыми многомиллионными штрафами

Google и TikTok грозит штраф в размере до 12 миллионов рублей за отказ удалять контент

Американской компании Google и социальной сети TikTok грозят штрафы общей суммой до 12 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

«В суд поступил протокол в отношении Google по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. По закону компании грозит штраф от трех миллионов до восьми миллионов рублей. Заседание суда по данному вопросу назначено на 7 апреля на 10:00 по Москве», — говорится в сообщении. Отмечается, что суд может взыскать с американской корпорации штраф за неудаление запрещенной в России информации.

Кроме того, инстанция пригрозила штрафом в размере четырех миллионов рублей соцсети TikTok. В суде уточнили, что причиной также является отказ удалять запрещенные в России данные, что является административным нарушением.