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Google и TikTok пригрозили новыми многомиллионными штрафами

Google и TikTok грозит штраф в размере до 12 миллионов рублей за отказ удалять контент

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американской компании Google и социальной сети TikTok грозят штрафы общей суммой до 12 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

«В суд поступил протокол в отношении Google по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. По закону компании грозит штраф от трех миллионов до восьми миллионов рублей. Заседание суда по данному вопросу назначено на 7 апреля на 10:00 по Москве», — говорится в сообщении. Отмечается, что суд может взыскать с американской корпорации штраф за неудаление запрещенной в России информации.

Кроме того, инстанция пригрозила штрафом в размере четырех миллионов рублей соцсети TikTok. В суде уточнили, что причиной также является отказ удалять запрещенные в России данные, что является административным нарушением.

Асель Минбаева
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