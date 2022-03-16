Минобороны предупредило о подготовке СБУ провокации с применением химоружия

Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации с применением химоружия против украинцев

Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке западных стран готовит провокацию с применением химоружия против мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Ведомство предупреждает, что целью акции является последующее обвинение в адрес России в использовании запрещенных средств ведения войны. Конашенков подчеркнул, что у российских военных, задействованных в спецоперации по демилитаризации Украины, нет химических боеприпасов.

Конашенков отметил, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия, расположенные на ее территории. Также российскими военными в расположении 4-й бригады украинской национальной гвардии была захвачена карта с нанесенными на нее объектами и типами хранящихся ядовитых веществ.

«Для пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами, российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность», — резюмировал он.

Ранее стало известно, то перешедшие в руки российских военных Чернобыльская и Запорожская атомные электростанции функционируют в штатном режиме. По информации российской стороны, сейчас большие усилия направлены на то, чтобы не допустить возможных провокаций на территории АЭС.