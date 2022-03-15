В МИД России рассказали о ситуации на Чернобыльской АЭС

В МИД России заявили, что Чернобыльская и Запорожская АЭС работают в штатном режиме

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал о ситуации на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Он заявил в интервью РИА Новости, что российские военнослужащие контролируют ситуацию, АЭС работают в штатном режиме.

«В настоящее время российские военнослужащие вместе с украинской охраной и персоналом станций контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС​​​. Станции работают в штатном режиме, радиационный фон остается в норме, что подтверждается МАГАТЭ», — рассказал Полищук.

По его словам, сейчас главные усилия направлены на то, чтобы не допустить провокаций со стороны украинских националистических сил.

13 марта в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) рассказали, что усилия по ремонту линий электропередач на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) продолжаются, на данный момент внешнее электроснабжение остается прерванным.