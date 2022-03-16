Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Майнц
0:1
Завершен
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|25-й тур
Рафаэль Надаль
1:0
2-й сет
live
Райлли Опелка
Индиан-Уэллс (м)
Брайтон энд Хоув Альбион
0:2
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Ювентус
0:3
Завершен
Вильярреал
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Лилль
1:2
Завершен
Челси
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Арсенал
0:2
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Спорт

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов

«Вильярреал» разгромил «Ювентус» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: MASSIMO PINCA / Reuters

«Вильярреал» одержал победу во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч в Турине завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0. Таким образом, «Ювентус» вылетел из турнира.

Первый матч 1/8 финала состоялся 22 февраля в Испании. Стороны не выявили победителя: игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдет во Франции на «Стад де Франс». Первоначально решающий матч еврокубка должен был состояться в России, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил Санкт-Петербург права на проведение финала ЛЧ.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Байдена в адрес Путина
Аксенов назвал способ навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму
Netflix покажет американцам сериал с Зеленским в роли президента
Шесть стран запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине
«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов
Аналитик рассказал об изменении спроса на новостройки в Москве
Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak
Названо пригодное для войны против США оружие России
В Молдавии рассказали об усложнении отношений с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.