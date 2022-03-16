«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов

«Вильярреал» разгромил «Ювентус» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Вильярреал» одержал победу во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч в Турине завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0. Таким образом, «Ювентус» вылетел из турнира.

Первый матч 1/8 финала состоялся 22 февраля в Испании. Стороны не выявили победителя: игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдет во Франции на «Стад де Франс». Первоначально решающий матч еврокубка должен был состояться в России, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил Санкт-Петербург права на проведение финала ЛЧ.