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Назвавший Рогозина «Димоном» астронавт рассказал о ненависти к русским в США

Астронавт НАСА Скотт Келли рассказал о ненависти к русским в США

Фото: Joel Kowsky / NASA / Reuters

Астронавт НАСА Скотт Келли, в Twitter назвавший «Димоном» гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, рассказал о ненависти к русским в США. Об этом бывший морской летчик написал в колонке для The Washington Post.

Астронавт напомнил, что его жена Амико — американка украинского происхождения. «Поскольку русский язык и культура были известны в Украине с советских времен, они выросли, говоря по-русски и чувствуя связь с русской культурой», — пишет автор.

По его словам, с начала спецоперации России в Донбассе американцам украинского происхождения пришлось столкнуться с двумя травмами — беспокойством за судьбу своей родины, которой живущие в США украинцы по-прежнему считают Украину, а также «ненавистными высказываниями дома, в США, за то, что они воспринимаются как русские».

В марте «Роскосмос» объявил о прекращении поставок в США ракетных двигателей производства объединения «Энергомаш». В феврале президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал санкции против российской космической программы.

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Иван Потапов
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