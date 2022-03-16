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«Челси» обыграл «Лилль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Челси» одержал победу над «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Лондонский «Челси» одержал победу над французским «Лиллем» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Английский клуб выиграл со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал турнира. Голами в составе «Челси» отметились Кристиан Пулишич и Сесар Аспиликуэта. Единственный гол «Лилля» на счету Бурака Йылмаза.

22 февраля в первом матче 1/8 финала «Челси» обыграл «Лилль» в домашнем матче. Встреча завершилась победой «аристократов» со счетом 2:0.

«Челси» вышел из группы со второго места, оставив позади российский «Зенит» и шведский «Мальме». Лондонцы уступили лидерство в квартете туринскому «Ювентусу».

Николай Костюков
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