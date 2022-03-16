Внучка Олега Янковского получила награду на американском фестивале искусств SXSW

Елизавета Янковская получила награду американского фестиваля за фильм о Нике Турбиной

Российская актриса Елизавета Янковская получила награду американского фестиваля искусств South by Southwest (SXSW). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о специальном упоминании жюри SXSW за роль в фильме «Ника», сюжет которого рассказывает о судьбе советской поэтессы Ники Турбиной, прославившейся в детстве и погибшей в 27 лет. Картина из России стала единственной лентой на иностранном языке в программе конкурса Narrative Feature Competition. Внучку Олега Янковского отметили за «выдающуюся актерскую игру». «В своей первой главной роли Елизавета Янковская создала образ, наполненный гневом, радостью, неуверенностью и тоской 20-летних», — резюмировало жюри.

Постановщиками «Ники» стали Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко. Сценарий был написан Кузьминой совместно с Юлией Гулян. Роль матери Ники Турбиной исполнила Анна Михалкова.

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