Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Внучка Олега Янковского получила награду на американском фестивале искусств SXSW

Елизавета Янковская получила награду американского фестиваля за фильм о Нике Турбиной

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российская актриса Елизавета Янковская получила награду американского фестиваля искусств South by Southwest (SXSW). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о специальном упоминании жюри SXSW за роль в фильме «Ника», сюжет которого рассказывает о судьбе советской поэтессы Ники Турбиной, прославившейся в детстве и погибшей в 27 лет. Картина из России стала единственной лентой на иностранном языке в программе конкурса Narrative Feature Competition. Внучку Олега Янковского отметили за «выдающуюся актерскую игру». «В своей первой главной роли Елизавета Янковская создала образ, наполненный гневом, радостью, неуверенностью и тоской 20-летних», — резюмировало жюри.

Постановщиками «Ники» стали Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко. Сценарий был написан Кузьминой совместно с Юлией Гулян. Роль матери Ники Турбиной исполнила Анна Михалкова.

Ранее в феврале этого года стало известно, что российский мультфильм «БоксБалет» получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». 15-минутная картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Мединский раскрыл вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Риелтор оценил ситуацию на рынке недвижимости в России
Боеприпасы и оружие со складов ВСУ передадут республикам Донбасса
Первый тренер Медведева высказался о его эмоциональности на корте
В Подмосковье IT-специалист попал в больницу из-за авторучки
«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada
Россиянка бросила работу на заводе и заработала миллионы рублей на бизнесе
Испания приостановила выдачу одной категории виз для россиян
Росгвардия сообщила о сдаче Украиной без боя стратегического объекта
Транзит российского газа через Украину снизился
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.