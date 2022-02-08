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Автор мультфильма «БоксБалет» высказался о номинации на «Оскар»

Автор номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» заявил, что делал его для россиян

Кадр: Мультфильм «БоксБалет»

Автор российского мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков высказался о номинации на премию «Оскар». Об этом сообщает «360».

Создатель проекта, номинированного в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм», заявил, что делал его для россиян. «Как-то вот сама история про это, она очень локальная, как мне казалось. И честно, видит бог, делал когда это все, я думал, что это все только для нас, а там это, может быть, не особо кому интересно», — отметил он.

Дьяков пошутил, что скоро будет паковать чемоданы на церемонию, и признался, что пока не успел ознакомиться с полным списком номинантов. «Там Джоанна Куинн, известная британская режиссерка. А так, я, честно говоря, фильмы их не видел, потому что я в прошлом году не был на фестивалях иностранных, мало чего видел», — сказал режиссер.

О том, что «БоксБалет» получил номинацию на Оскар, стало известно ранее во вторник. 15-минутная картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения.

Российское полнометражное кино в 2022 году осталось без номинаций — фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, претендовавший на борьбу в номинации «Лучший иностранный фильм», не попал в шорт-лист «Оскара».

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Марина Погосян
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