«Манчестер Сити» предложил футболисту «Боруссии» рекордную для АПЛ зарплату
«Манчестер Сити» предложил игроку «Боруссии» Холанду зарплату в 600 тысяч евро в неделю
Норвежский футболист дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получит рекордную для Английской премьер-лиги (АПЛ) зарплату, если перейдет в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.
«Горожане» готовы предложить нападающему 600 тысяч евро в неделю. В таком случае он станет самым высокооплачиваемым игроком лиги. Холанд обойдет Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Кевина де Брюйне («Сити»), которые зарабатывают 460 тысяч евро в неделю.
В «Сити» надеются, что Холанд определится с будущим в течение месяца. В команде отметили, что стороны уже согласовали условия контракта.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года. Контракт норвежца истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.