Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Производитель игрушек создал мини-робота для изучения Луны

Японский производитель игрушек Takara Tomy совместно с JAXA отправят на Луну мини-робота

Кадр: NHK

В Японии производитель игрушек Takara Tomy в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) создали мини-робота для изучения Луны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ученые занимались разработкой этого проекта около шести лет. Диаметр самого маленького робота составил всего восемь сантиметров, а вес — 250 граммов. В полете робот примет форму компактного шара, а по прибытии на Луну он трансформируется, освободив два колеса, с помощью которых сможет свободно передвигаться по лунной поверхности. Кроме того, разработка оснащена камерами, и раз в несколько часов робот будет передавать снимки на Землю.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря

Отправить в космос две ракеты с роботами планируется в течение 2023 финансового года, который начнется в апреле следующего года.

Ранее исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что отечественные космонавты считают робота «Федора» бесполезным в современных условиях Международной космической станции (МКС). Однако он подчеркнул, что позднее, когда появятся малопосещаемые автоматизированные станции, применение роботов будет актуальным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Стал известен мирный план России и Украины из 15 пунктов
США признали невозможность существования МКС без России
В Госдуме оценили вероятность увеличения социальных выплат в течение года
Хозяйка кота-мема из Харькова вышла на связь после долгого отсутствия в сети
Землетрясение в Японии повредило электросети
На Украине задержали девять тысяч вагонов из России
Метеорологи спрогнозировали резкое потепление в Москве в выходные
Названы города Крыма с подорожавшим жильем
На Украине захотели получить «абсолютные гарантии безопасности»
Международный суд ООН потребовал от России остановить операцию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.