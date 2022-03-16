Производитель игрушек создал мини-робота для изучения Луны

Японский производитель игрушек Takara Tomy совместно с JAXA отправят на Луну мини-робота

В Японии производитель игрушек Takara Tomy в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) создали мини-робота для изучения Луны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ученые занимались разработкой этого проекта около шести лет. Диаметр самого маленького робота составил всего восемь сантиметров, а вес — 250 граммов. В полете робот примет форму компактного шара, а по прибытии на Луну он трансформируется, освободив два колеса, с помощью которых сможет свободно передвигаться по лунной поверхности. Кроме того, разработка оснащена камерами, и раз в несколько часов робот будет передавать снимки на Землю.

Отправить в космос две ракеты с роботами планируется в течение 2023 финансового года, который начнется в апреле следующего года.

Ранее исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что отечественные космонавты считают робота «Федора» бесполезным в современных условиях Международной космической станции (МКС). Однако он подчеркнул, что позднее, когда появятся малопосещаемые автоматизированные станции, применение роботов будет актуальным.