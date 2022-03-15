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Робота Федора назвали бесполезным на МКС

Директор «Андроидной техники» сообщил о бесполезности робота «Федора» на МКС

Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / РИА Новости

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что отечественные космонавты назвали робота «Федора» бесполезным в современных условиях Международной космической станции (МКС). Об этом он заявил в беседе с «Роскосмос ТВ».

Дудоров отметил, что из-за того, что МКС находится на низкой околоземной орбите, а также по причине постоянного присутствия двух-трех членов российского экипажа задач для робота не находится.

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«Мы общались с космонавтами, которые работали с "Федором" на МКС, после их возвращения, и они сказали, что в текущем состоянии непосредственно внутри МКС они не видят место роботам, то есть они сейчас там не нужны», — заметил исполнительный директор.

Он также добавил, что в скором времени появятся станции, которые будут редко посещаемыми, а также будут работать в автоматическом режиме, и там уже применение роботов будет актуальным.

В октябре 2021 года стало известно, что робота «Федора», побывавшего в космосе в 2019 году, будут использовать для тестировании новых технологий на Земле и разработки другого российского антропоморфного робота «Теледроид».

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Елена Апазиди
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