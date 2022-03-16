Польша призвала быстро пригласить Украину в Евросоюз

Премьер Польши Моравецкий призвал ЕС быстро предоставить Украине статус кандидата

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал Европейский союз быстро предоставить Киеву статус кандидата в организации и пригласить ее с состав ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС должен быстро дать Украине статус кандидата и даже больше — пригласить Украину в ЕС», — подчеркнул политик.

Моравецкий также заявил, что Киев должен получить оборонительные вооружения. Он добавил, что Варшава постарается организовать его поставки со всего мира.

28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. Она была успешно зарегистрирована, затем началась процедура рассмотрения.

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в Киеве не получили быстрого ответа со стороны Евросоюза на вопрос о процедуре принятия и призвал ее ускорить.

15 марта Зеленский встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении в Киеве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша провели переговоры с украинской стороной.

