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Итальянские ученые выступили против приостановки сотрудничества с Россией

Итальянские ученые выступили против рекомендаций приостановить работу с коллегами из РФ

Фото: Pixabay.com

Итальянские ученые выразили сожаление и разочарование из-за рекомендаций министерства по делам университетов и исследований Италии о приостановке сотрудничества с российскими научными и академическими институтами, пишет ТАСС со ссылкой на письмо Федерации работников сферы науки и знаний.

Итальянский профсоюз работников науки и образования напомнил, что «знание должно иметь максимально важную гражданскую функцию». Ученые считают, что могут работать с коллегами из России. «Мы надеемся, что в соответствии с академической автономией преподаватели, главы учебных заведений, исследователи и профессора решат не следовать рекомендации отвернуться от российских образования и науки», — выступили против научные работники.

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Активисты напомнили, что сотрудничество в сфере науки не прекращалось даже во времена холодной войны. По их словам, конфликт на Украине не должен становиться причиной разделения «глобального исследовательского мира» и ограничения обмена научным опытом.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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