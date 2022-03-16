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Спорт

Российский боец UFC высказался о бое с соотечественником

Боец UFC Павлович признался, что не в восторге от боя против Шамиля Абдулрахимова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович высказался о предстоящем поединке против соотечественника Шамиля Абдулрахимова. Его слова передает «Чемпионат.com».

Тяжеловес признался, что не в восторге от противостояния с другим россиянином на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Павлович напомнил, что ему уже приходилось отказываться от схватки с Абдулрахимовым. «Отказывались, потому что знакомы. Тренировались вместе. Но сейчас такой момент настал. Вариантов не осталось», — добавил он.

Павлович и Абдулрахимов подерутся на турнире UFC в Лондоне, который запланирован на 19 марта. В главном бою вечера сойдутся российский тяжеловес Александр Волков и британец Том Аспиналл.

В октябре 2019-го Павлович одержал победу над Морисом Грином. Это его последний поединок в UFC. Всего на счету Павловича 14 побед при единственном поражении.

Николай Костюков
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