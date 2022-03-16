Дни православной книги в Новгородской области продлятся до конца марта

Дни православной книги в Великом Новгороде посвятят 350-летию со дня рождения Петра I

В Новгородской области стартовали Дни православной книги. Как уточняет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства области Елену Кирилову, в этом году мероприятие проводится в 13-й раз. Оно продлится до конца марта и будет посвящено 350-летию со дня рождения Петра I и 160-летию со дня рождения митрополита Арсения.

«Православные книги — это особый вид литературы, это книги о добре и любви, о духовных и нравственных ценностях. Они всегда будут занимать важное место в русской культуре и жизни каждого православного человека», — заявила собеседница агентства.

Отмечается, что в Дни православной книги, согласно сложившейся традиции, в учреждениях культуры и воскресных школах проводятся мастер-классы, круглые столы, познавательные встречи, беседы, концерты и выставки духовной литературы. В Великом Новгороде Дни православной книги проводятся при поддержке регионального Минкульта и новгородской епархии Русской православной церкви.

Ранее сообщалось, что в Иркутске стартовал театральный фестиваль имени Валентина Распутина. В мероприятии принимают участие 11 театральных трупп из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Вологды, Барнаула, Республики Бурятия, Усть-Илимска и Иркутска.