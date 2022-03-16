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В России разработали способный выявить химическое заражение грунта беспилотник

В России разработали беспилотник, который способен определить в грунте химические вещества

Фото: Pixabay

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» Министерства обороны России разработал беспилотник, способный выявить химическое заражение грунта и определить в нем летучие вещества, в том числе отравляющие. Об этом сообщает ТАСС.

Аппаратом управляет при помощи специального пульта оператор. На устройстве производится калибровка, в аналитическую камеру закладываются пьезосенсоры, после чего задается маршрут. БПЛА летит в указанную точку, снижается и устанавливает на телескопической стойке газоанализатор.

Если в грунте присутствует химическое заражение, пары отравляющих веществ адсорбируются на покрытиях пьезосенсоров, информация передается на пульт управления и представляется в виде диаграмм. В полете к следующей точке восстанавливается базовая частота колебаний пьезосенсоров, после чего можно снова производить замеры.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал возможности новой системы для проводки судов. Платформа «Аэромобильный лоцман» позволит исследовать акваторию Северного морского пути. Беспилотный лоцман получил специальное оборудование и беспилотники.

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Марина Совина
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