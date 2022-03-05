«Ростех» представил беспилотного лоцмана

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал возможности новой системы для проводки судов. Платформа «Аэромобильный лоцман» позволит исследовать акваторию Северного морского пути. Беспилотный лоцман получил специальное оборудование и беспилотники, сообщает компания.

Работу киберфизической платформы показали в акватории Ладожского озера. В основе комплекса лежат российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут пробыть в воздухе до шести часов при скорости ветра до 25 метров в секунду. Беспилотники несут радиолокационные станции (РЛС), которые могут передавать информацию об обстановке оператору.

Возможности платформы продемонстрировали на территории учебно-методического центра «Ладога» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Работу над беспилотным лоцманом выполняют в интересах компании «Гидрографическое предприятие» госкорпорации «Росатом».

В рамках демонстрационных полетов беспилотники комплекса выполняли радиолокационные изменения и проводили гидроакустические наблюдения. БПЛА маневрировали, а также совершали взлет и посадку на лед. Для мониторинга обстановки оператор использовал трехдиапазонный радар, гидролокатор и оптическое оборудование.

В октябре 2021 года замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России сообщил о постройке новых ледоколов. По его словам, до 2033 года построят пять ледоколов для снабжения гарнизонов на Крайнем Севере.