Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

«Ростех» представил беспилотного лоцмана

«Ростех» показал работу беспилотной платформы для исследования Северного морского пути

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал возможности новой системы для проводки судов. Платформа «Аэромобильный лоцман» позволит исследовать акваторию Северного морского пути. Беспилотный лоцман получил специальное оборудование и беспилотники, сообщает компания.

Работу киберфизической платформы показали в акватории Ладожского озера. В основе комплекса лежат российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут пробыть в воздухе до шести часов при скорости ветра до 25 метров в секунду. Беспилотники несут радиолокационные станции (РЛС), которые могут передавать информацию об обстановке оператору.

Материалы по теме:
Невероятный холод, опасные льды и смерть капитана: как Россия открывала для себя Северный морской путь
Невероятный холод, опасные льды и смерть капитана:как Россия открывала для себя Северный морской путь
11 июня
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня

Возможности платформы продемонстрировали на территории учебно-методического центра «Ладога» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Работу над беспилотным лоцманом выполняют в интересах компании «Гидрографическое предприятие» госкорпорации «Росатом».

В рамках демонстрационных полетов беспилотники комплекса выполняли радиолокационные изменения и проводили гидроакустические наблюдения. БПЛА маневрировали, а также совершали взлет и посадку на лед. Для мониторинга обстановки оператор использовал трехдиапазонный радар, гидролокатор и оптическое оборудование.

В октябре 2021 года замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил России сообщил о постройке новых ледоколов. По его словам, до 2033 года построят пять ледоколов для снабжения гарнизонов на Крайнем Севере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.