Украину обвинили в дискредитации российских военных постановочными фото

НМ ДНР обвинила ВСУ в дискредитации российских войск постановочными фото захоронений

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручили дискредитировать действия российских войск путем демонстрации в СМИ захоронений мирных жителей, якобы погибших в ходе спецоперации в Мариуполе. Об этом Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве обвинили ВСУ в попытке дискредитации российских военных и рассказали, что для этого украинские военнослужащие сделали постановочные фото и видео якобы массового захоронения около 1300 мирных жителей.

«С этой целью с 6 по 11 марта на территории старого городского кладбища Мариуполя проведены инженерные работы по оборудованию траншеи глубиной более двух метров и длинной более 100 метров. В качестве доказательства массовой гибели мирного населения предусматривалось захоронение останков украинских силовиков и националистов, погибших в ходе боевых действий», — пояснили в НМ ДНР.

Народная милиция также отметила, что сфальсифицированные Киевом материалы были распространены среди западных СМИ. В ведомстве не исключили, что аналогичный сценарий может быть реализован в других городах Украины, где мирное население насильно удерживается бойцами теробороны и подразделениями украинских националистов.