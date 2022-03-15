В ДНР оценили ситуацию с гуманитарным коридором в Мариуполе

Представитель ДНР Басурин заявил, что жители Мариуполя до сих пор не могут покинуть город

Жители блокированного силами Донецкой народной республики (ДНР) Мариуполя до сих пор не могут воспользоваться гуманитарным коридором и покинуть город из-за украинских военнослужащих. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.

По оценке военного, сейчас в населенном пункте идут тяжелые бои, и тот «потихоньку очищается». При этом, как утверждает представитель Донецка, Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему не желают свободно выпускать жителей из города, так как не контролируют ситуацию.

«Там, где мы смогли зайти, закрепиться, по возможности начинаем выводить мирных жителей, чтобы они дальше не страдали от того ужаса, в котором они находятся», — рассказал Басурин.

Ранее власти ДНР сообщили, что из-за обстрелов с украинской стороны были ранены трое жителей из недавно взятых под контроль населенных пунктов. Их состояние пока не уточняется.