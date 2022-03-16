Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям

Disclose: Франция поставила России военное оборудование на €152 млн с 2014 года

Франция продолжала поставлять в Россию военное оборудование вопреки санкциям, введенным против Москвы в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. В этом власти страны уличили журналисты в рамках расследования, опубликованного на сайте Disclose, внимание на него обратил «Коммерсантъ».

По данным расследователей, французские производители вооружения продолжали исполнять ряд контрактов, заключенных с российской стороной до 2014 года. Всего с 2015 по 2020 год власти республики выдали своим компаниям порядка 76 лицензий, которые разрешали экспортировать в Россию военное оборудование. В первую очередь речь шла о высокотехнологичной продукции и электронике. В общей сложности за это время было поставлено товаров на 152 миллиона евро.

В частности, российская армия до 2016 года получала специальные видеокамеры Matis STD от группы Safran по контракту, подписанному в 2013-м. В дальнейшем данные камеры использовались для основного типа российских танков T-72, его глубокой модернизации T-90 и новых Т-80БВМ. Также Safran поставляла навигационные системы Sigma 95N для истребителей и вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Тепловизоры для танков и бронемашин Москве направляла и компания Thales — по контракту, который действовал с 2007 по 2019 год. Этот же производитель в 2014-2018 годах поставил новейшие навигационные системы TACAN для 60 двухместных многоцелевых истребителей Су-30 и модернизированных версий истребителей МиГ-29, а также специальные высокотехнологичные шлемы для пилотов.

В Минобороны Франции признали, что власти страны действительно разрешили некоторым компаниям продолжить исполнение контрактов после 2014 года. При этом там подчеркнули, что уже к 2020 году объем поставок вооружения в Россию снизился практически до нуля, а с начала российской спецоперации на Украине сотрудничество было прекращено полностью.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц. В частности, под ограничения попал лично президент, премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и глава российского МИД Сергей Лавров.

