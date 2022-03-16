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Боеприпасы и оружие со складов ВСУ передадут республикам Донбасса

Минобороны сообщило, что боеприпасы и оружие ВСУ передадут Народной милиции ДНР и ЛНР

Боеприпасы и стрелковое оружие со складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области передадут подразделениям Народной милиции республик Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

В министерстве уточнили, что российские военные взяли под контроль склад ракетно-артиллерийского вооружения, где военнослужащие ВСУ оставили технику на своих позиция.

Согласно примерным подсчетам, на складах находится более 10 000 ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатометам, а также тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению.

Ранее стало известно, что захваченную военную технику и вооружения, которые поступили Украине от западных стран, передали подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В их арсенал поступили танки и бронетехника, которые были оставлены на своих позициях и складах отступающими украинскими военными.

Варвара Кошечкина
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