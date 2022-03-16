PlayStation 5 подорожали в России

Российские ретейлеры подняли цену на PlayStation 5 до 69 999 рублей

В России резко подорожали игровые приставки от Sony и Microsoft. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, несколько отечественных ретейлеров подняли цены на консоли нового поколения. На сайте «М.Видео», который официально продает приставки на территории России, PlayStation 5 Digital Edition подорожала до 69 999 рублей, PlayStation 5 с дисководом — до 79 999 рублей. Ранее девайсы были доступны на 30 тысяч рублей дешевле.

Флагманская консоль Xbox Series X, в свою очередь, подорожала с 49 999 до 79 999 рублей, Xbox Series S — с 30 799 до 49 999 рублей. Аналогичные цены были замечены на сайте сети магазинов «Эльдорадо». Во многих других магазинах — например, «Ситилинке» — цены на консоли не отображаются, устройств также нет в наличии.

Официально ретейлеры не оповещали потребителей о росте цен. В интернет-магазине Sony российские цены на консоли в России не указаны. На сайте Microsoft сообщается, что Xbox Series X и Series S оценены в 49 999 и 30 790 рублей соответственно.

Ранее представители Sony Interactive Entertainment (SIE) заявили, что компания прекратит поставки игр в Россию. Также будет приостановлена работа магазина PlayStation Store.