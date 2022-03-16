Путин заявил о намерении России сражаться за право оставаться собой

Владимир Путин: Россия будет сражаться за право оставаться собой

Россия никогда не последует примеру некоторых стран и не станет отказываться от суверенитета, продолжив сражаться за право оставаться собой. Об этом в среду, 16 марта, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут многие страны, к сожалению, и в Европе», — сказал Путин и подчеркнул, что, в отличие от них, Россия никогда не будет «в таком жалком и униженном состоянии».

Глава государства отметил, что так называемый коллективный Запад и его «пятая колонна» привыкли мерить все и всех по себе, а потому полагают, что все продается и все покупается.

Ранее Владимир Путин обвинил Запад в попытке «загнать за Можай» и расчленить страну. Он также выразил мнение, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике.