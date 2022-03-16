Путин обвинил Запад в попытке «загнать Россию за Можай»

Путин заявил, что Западу не нужна сильная Россия и он повторяет попытки ее расчленить

Странам Запада не нужна сильная Россия, они продолжают попытки расчленить страну. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки регионов, трансляцию которого ведет «Россия-24».

«За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитическое цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия», — отметил глава государства, добавив, что Москве «не простят» ее самостоятельного курса и того, что она отстаивает свои интересы.

Путин также обвинил Запад в попытке «загнать за Можай» и расчленить страну.

Ранее российский лидер назвал мифом концепцию «золотого миллиарда» — понятия, которое используют для описания неравенства между миллиардом состоятельных людей в мире и всех остальных.